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Завод по производству продуктов глубокой переработки зерна построят в Красноармейском районе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavod-po-proizvodstvu-produktov-glubokoj-pererabotki-zerna-postroyat-v-krasnoarmejskom-rajone
Завод по производству продуктов глубокой переработки зерна построят в Красноармейском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на ПМЭФ-2023 подписали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и инвестор ООО «Краснодарский крахмальный комбинат».

Новое производство построят в Красноармейском районе. Оно будет включать в себя предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 250 тыс. т в год. Также завод будет заниматься глубокой переработкой пшеницы, производить глютен, нативный и модифицированный крахмалы.

По словам Андрея Коробки, проект важен для Краснодарского края как с точки зрения импортозамещения, так и развития агроэкспорта.

«Мы уже давно закрываем потребности региона в зерновых культурах, существенные объемы поставляем на внутренний и внешний рынок. Следующий шаг – производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, в данном случае – развивать глубокую переработку зерна», — сказал Андрей Коробка.

Общий объем инвестиций в проект — более 28,1 млрд рублей. Завод позволит создать 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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