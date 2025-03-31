Завод Кубани по производству масла внедрил бережливые технологии по нацпроекту

Речь идет о заводе по изготовлению подсолнечного масла «Уманские масла». Там по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» специалисты Регионального центра компетенций провели обучающие тренинги.

Так, сотрудники предприятия обучились эффективным методам оптимизации работы — это диаграмма «Спагетти» и «Стандартизированная работа», а также картированию процессов. Все полученные знания помогли повысить качество и скорость работы, а также вовремя замечать потери и исправлять их.

Сейчас сотрудники завода занимаются созданием карты текущего состояния процесса изготовления нерафинированного масла, отмечая все этапы с учетом временных затрат, проблемы и незавершенные операции.

«Современные технологии используют более 346 предприятий Краснодарского края. Благодаря этому компании региона добиваются высокой производительности труда. Но для успешного внедрения таких методов необходима тщательная подготовка: обучение сотрудников и руководителей. Оно помогает выстроить эффективную систему управления, расширить кругозор персонала, четко ставить цели и находить способы их достижения», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Юртаев добавил, что сразу применяемые на практике новые знания позволят сотрудникам завода быстро решать производственные задачи, сообщает пресс-службы администрации Краснодарского края.

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