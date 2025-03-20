Компания из Краснодара оптимизировала производство инсинераторов по нацпроекту

Предприятие «Эко-Спектрум» активно внедряет на производстве опыт, полученный в рамках программы национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сотрудники компании работали над улучшением процесса производства инсинераторов HURIKAN 500 и HURIKAN 1000.

«Работая над улучшением своих процессов, компания вносит вклад в решение экологических проблем, развивая технологии переработки и утилизации отходов. Это пример того, как современные производственные решения могут способствовать достижению целей устойчивого развития», — рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Предприятие «Эко-Спектрум» специализируется на производстве природо- и ресурсосберегающих технологий, которые обеспечивают переработку и утилизацию отходов различного типа.

В рамках внедрения бережливых технологий сотрудники компании определили два потока для оптимизации. Улучшения коснулись всех процессов производства — от поступления заказа до передачи готового комплекта в сборочно-сварочный цех, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Читайте также: краснодарская компания «ПК КСС» оптимизирует производственный процесс по нацпроекту.