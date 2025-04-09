Завод из Красноармейского района оптимизирует производительность труда

Речь идет о сельскохозяйственном предприятии имени П. П. Лукьяненко. Компания заключила соответствующие соглашение с краевым министерством экономики и Региональным центром компетенций и присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

Так, в рамках нацпроекта на складе запасных частей предприятия, который находится в Красноармейском районе, рабочая группа внедрит улучшения и бережливое производство. Это позволит оптимизировать все процессы и сделать их эффективнее, а также исключит возможные сбои в работе.

«Федеральный проект «Производительность труда» позволяет им модернизироваться, улучшать внутренние процессы и повышать компетенции своих сотрудников без дополнительных вложений. Выбор пилотного потока обусловлен высокой значимостью бесперебойной работы машин в аграрном секторе», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Он добавил, что задержки в ремонте и обслуживании техники могут привести к серьезным экономическим последствиям, например, потере урожая, потому модернизация предприятия так важна, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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