Сельхозпредприятие «Интеграл-Агро» ускорит ремонт спецтехники по нацпроекту

Сельскохозяйственная компания из Тихорецкого района планирует ускорить процесс ремонта спецтехники с помощью бережливых инструментов в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

По словам министра экономики Кубани Алексея Юртаева, внедрение инноваций в работу аграрных предприятий — это необходимость, позволяющая повысить урожайность и укрепить экономическую устойчивость отрасли.

«В условиях высокой конкуренции и растущих требований к качеству продукции использование современных инструментов в работе становится одним из основополагающих факторов успеха», — подчеркнул Юртаев.

Специалистов «Интеграл-Агро» будут обучать бережливым технологиям эксперты регионального Центра компетенций. Они помогут сотрудникам агрофирмы оптимизировать процесс ремонта техники, используемой при выращивании семян.

В ближайшее время рабочая группа проведет диагностику производственных процессов предприятия, чтобы определить вектор для оптимизации и разработать мероприятия по повышению производительности труда. Компания также рассчитывает сократить издержки и увеличить прибыль за счет бережливых технологий.

Чтобы присоединиться к нацпроекту «Эффективная и конкурентоспособная экономика», предприятия региона могут подать заявку на портале Производительность.рф, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани завод по производству масла внедрил бережливые технологии по нацпроекту.