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Завершили ремонт дороги на улице Северной в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershili-remont-dorogi-na-ulitse-severnoj-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Завершили ремонт дороги на улице Северной в Краснодаре
Фото Станислав Телеховец

Порядка 5 км дорожного полотна на улице Северной обновили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, чтобы избежать пробок на участке, где проводили ремонт, основные работы с применением техники проводили ночью.

В ближайшее время специалисты установят на этом участке дорожные знаки и нанесут разметку.

«Благодарен жителям за понимание в течение этих полутора месяцев. Если не помешает погода, уже к началу июля достигнем 100% готовности улицы Северной на всем участке — от Аэродромной до Ялтинской», — написал мэр в Telegram.

Всего в рамках профильного нацпроекта по плану на 2024 год в городе завершили ремонт 29 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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