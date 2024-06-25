Завершили ремонт дороги на улице Северной в Краснодаре

Порядка 5 км дорожного полотна на улице Северной обновили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, чтобы избежать пробок на участке, где проводили ремонт, основные работы с применением техники проводили ночью.

В ближайшее время специалисты установят на этом участке дорожные знаки и нанесут разметку.

«Благодарен жителям за понимание в течение этих полутора месяцев. Если не помешает погода, уже к началу июля достигнем 100% готовности улицы Северной на всем участке — от Аэродромной до Ялтинской», — написал мэр в Telegram.

Всего в рамках профильного нацпроекта по плану на 2024 год в городе завершили ремонт 29 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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