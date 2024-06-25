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Под Краснодаром по нацпроекту отремонтируют подъездную дорогу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-po-natsproektu-otremontiruyut-podezdnuyu-dorogu
Под Краснодаром по нацпроекту отремонтируют подъездную дорогу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет о поселке Победитель. Работы проведут на участке от Восточного Обхода до улицы Весенней.

Специалисты уже приступили к установке временных дорожных знаков и подготовке проезжей части. После рабочие заменят асфальт на отрезке протяженностью почти 1,1 км, организуют остановочные павильоны и посадочные площадки, обновят разметку и знаки. Завершить работы планируют до конца июля.

Ремонт проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего по нему в этом году отремонтировали 29 объектов. И на завершающей стадии сейчас работы по шести улицам: Северной, Войсковой, им. Филатова, Строителей, им. Академика Королева, Становой, сообщает пресс-служба администрации и городской Думы Краснодара.

Читайте также: в центре Краснодара стартовал ремонт улицы Пашковской по нацпроекту.

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