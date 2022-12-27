Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Завершили работы на поврежденном оползнем магистральном водоводе в Адлерском районе Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershili-raboty-na-povrezhdennom-opolznem-magistralnom-vodovode-v-adlerskom-rajone-sochi
Завершили работы на поврежденном оползнем магистральном водоводе в Адлерском районе Сочи
Фото pexels.com

Специалисты 27 декабря восстановили магистральный водовод на улице Ленина в центре Адлера, который ранее был поврежден из-за оползневого процесса.

Возобновлена работа главного водозабора на реке Мзымта, обеспечивающего питьевой водой Адлерский и Хостинский районы, а также и часть центра Сочи. Система водоснабжения начала заполняться.

Стабилизировать давление в системах водоснабжения Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольное и ЖК «Министерские озера» окончательно планируют в течение суток 28 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке 50-метровой перемычки и замене шести затворов в микрорайоне «Министерские озера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восемь микрорайонов Сочи 27 декабря останутся без воды и тепла из-за оползня, повредившего водопровод.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. «Мегафон» признали виновным в необоснованном повышении цен на тарифы
  3. В Краснодаре до 2 лет колонии грозит водителю, сбившему на переходе бабушку с тремя внуками
  4. До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
  5. Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
  6. Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях