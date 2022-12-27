Завершили работы на поврежденном оползнем магистральном водоводе в Адлерском районе Сочи

Специалисты 27 декабря восстановили магистральный водовод на улице Ленина в центре Адлера, который ранее был поврежден из-за оползневого процесса.

Возобновлена работа главного водозабора на реке Мзымта, обеспечивающего питьевой водой Адлерский и Хостинский районы, а также и часть центра Сочи. Система водоснабжения начала заполняться.

Стабилизировать давление в системах водоснабжения Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольное и ЖК «Министерские озера» окончательно планируют в течение суток 28 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке 50-метровой перемычки и замене шести затворов в микрорайоне «Министерские озера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восемь микрорайонов Сочи 27 декабря останутся без воды и тепла из-за оползня, повредившего водопровод.