Завершили работы на поврежденном оползнем магистральном водоводе в Адлерском районе Сочи
Специалисты 27 декабря восстановили магистральный водовод на улице Ленина в центре Адлера, который ранее был поврежден из-за оползневого процесса.
Возобновлена работа главного водозабора на реке Мзымта, обеспечивающего питьевой водой Адлерский и Хостинский районы, а также и часть центра Сочи. Система водоснабжения начала заполняться.
Стабилизировать давление в системах водоснабжения Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольное и ЖК «Министерские озера» окончательно планируют в течение суток 28 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке 50-метровой перемычки и замене шести затворов в микрорайоне «Министерские озера».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», восемь микрорайонов Сочи 27 декабря останутся без воды и тепла из-за оползня, повредившего водопровод.
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