Восемь микрорайонов Сочи 27 декабря останутся без воды и тепла из-за оползня, повредившего водопровод

Оползень сошел в декабре в районе улицы Ленина в Адлерском районе. Из-за схода грунта был поврежден водопровод.

Для предотвращения крупной коммунальной аварии, 27 декабря с 9:00 будет временно ограничено водоснабжение в Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, Бытхе, микрорайоне Светлана, селе Раздольном и ЖК «Министерские озера». Кроме того, в зону отключения водоснабжения попали несколько котельных. В связи с этим, жители могут испытывать перебои с теплоснабжением и подачей горячей воды.

В течение суток 27 декабря все аварийно-восстановительные работы будут завершены. Полностью восстановить подачу воды планируют к концу дня 28 декабря.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все этапы работа контролирует оперативный штаб. Населению будут подвозить воду автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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