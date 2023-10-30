Завершили благоустройство парка в Тбилисском районе

Более 1,7 га в Центральном парке станицы Алексее-Тенгинской благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Здесь выложили новые пешеходные дорожки, установили детскую игровую и спортивную площадки, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Всего в этом году в разных муниципалитетах края благоустраиваем более 140 общественных территорий. Это парки, скверы, аллеи и набережные, придомовые площадки и зоны отдыха. На большинстве объектов работы уже полностью выполнили, на остальных завершают высаживать цветы, кустарники и деревья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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