Завершили благоустройство парка в Тбилисском районе
Общество
30.10.2023 13:48
Более 1,7 га в Центральном парке станицы Алексее-Тенгинской благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Здесь выложили новые пешеходные дорожки, установили детскую игровую и спортивную площадки, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
«Всего в этом году в разных муниципалитетах края благоустраиваем более 140 общественных территорий. Это парки, скверы, аллеи и набережные, придомовые площадки и зоны отдыха. На большинстве объектов работы уже полностью выполнили, на остальных завершают высаживать цветы, кустарники и деревья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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