В станице Динской по нацпроекту благоустраивают две зеленые зоны

Общественные территории благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы сейчас идут на территории в границах улиц Красной и Кирова и на набережной.

В зеленой зоне на улице Красной продолжили коммуникации для уличного освещения, установили бордюры и сделали основу для детской и спортивной площадок.

На набережной работы пройдут в два этапа — здесь одновременно сделали берегоукрепление и обустроили ступеньки к воде, основание под игровые площадки и кабели для видеосистем. Сейчас укладывают основание для плитки и устанавливают бордюры.

Для зеленых зон закупили игровое и спортивные тренажеры, а также лавочки. Из питомника села Красносельского привезут саженцы для озеленения.

Работы на обоих объектах идут по графику. Их завершат до 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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