В станице Отрадной завершают благоустройство «Сквера мира»

Зеленую зону реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году на первом этапе благоустройства в «Сквере мира» привели в порядок спортивные и детские площадки, а также тротуарные дорожки. На территории общей площадью более 2 га уже завершили создание архитектурных форм, пешеходных дорожек и уличного освещения.

«Зона отдыха в настоящее время завершена на 95%. Жители и гости станицы Отрадной смогут проводить свой досуг в комфортном и современном пространстве уже в конце ноября», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Сейчас в сквере продолжают работы по озеленению и монтажу ограждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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