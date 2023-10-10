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В станице Отрадной завершают благоустройство «Сквера мира»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-otradnoj-zavershayut-blagoustrojstvo-skvera-mira
В станице Отрадной завершают благоустройство «Сквера мира»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году на первом этапе благоустройства в «Сквере мира» привели в порядок спортивные и детские площадки, а также тротуарные дорожки. На территории общей площадью более 2 га уже завершили создание архитектурных форм, пешеходных дорожек и уличного освещения.

«Зона отдыха в настоящее время завершена на 95%. Жители и гости станицы Отрадной смогут проводить свой досуг в комфортном и современном пространстве уже в конце ноября», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Сейчас в сквере продолжают работы по озеленению и монтажу ограждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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