Завершили благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре

Благодаря благоустройству новой зеленой зоны у жителей микрорайона Гидростроителей появилось еще одно место для отдыха с амфитеатром и прогулочным маршрутом протяженностью около 4 км.

О завершении благоустройства Николаевского бульвара глава Краснодара Евгений Наумов сообщил 20 ноября в своих соцсетях. Он отметил, что на объекте все работы по контракту выполнены.

«Благодарю губернатора края Вениамина Ивановича Кондратьева за помощь в реализации проекта. Отдельного внимания заслуживает активная позиция жителей микрорайона. Мы достигли результата только благодаря совместным усилиям», — подчеркнул Евгений Наумов в Telegram.

Мэр добавил, что на обновленном участке вандалы регулярно воруют только высаженные деревья.

«Скоро все будет фиксироваться на видеокамеры и передаваться в полицию. Уверен, желающих стать «героями» таким вандальным способом не найдется», — заключил глава Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за срыв сроков сдачи Николаевского бульвара оштрафуют подрядчика в Краснодаре.