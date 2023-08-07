Завершилась последняя смена оборонно-спортивного лагеря «Будущий воин» в Краснодарском крае

В июле и августе дневной лагерь работал в Новороссийске, Кропоткине, Курганинске и станице Брюховецкой. Всего прошли восемь смен.

По словам замглавы края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, для 200 детей на площадках военно-патриотического лагеря организовали профориентационную программу: уроки и мастер-классы, занятия военно-техническими видами спорта, кружки и секции. Кроме того, с ребятами провели просветительскую работу.

«Дети посещали воинские части, музеи и экскурсии, встречались с участниками спецоперации и лидерами общественного мнения», — рассказал вице-губернатор.

Так, в Новороссийске лагерь действовал на базе уникальной морской школы ДОСААФ. Особенностью этой смены стало участие детей в торжественном мероприятии, посвященном Дню ВМФ. В станице Брюховецкой две смены прошли на базе музейно-туристического комплекса «Казачий остров». Здесь, помимо занятий по военной подготовке, детей учили основам верховой езды и фланкировки.

В Кропоткине и Курганинске площадки работали на базе автомобильной и технической школ ДОСААФ. Ребят познакомили с деятельностью оборонной организации, поисковых отрядов и ветеранских организаций.

«Главным результатом работы лагеря «Будущий воин» стало то, что многие участники смен осенью придут заниматься в кружки и секции оборонного общества на постоянной основе, а в дальнейшем будут проходить в наших организациях подготовку к военной службе», — отметил председатель кубанского отделения ДОСААФ Борис Левитский.

Программу «Будущий воин» реализовали с помощью гранта губернатора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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