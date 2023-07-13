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Дети участников СВО смогут бесплатно отдыхать в лагерях Краснодарского края

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deti-uchastnikov-svo-smogut-besplatno-otdyhat-v-lageryah-krasnodarskogo-kraya
Дети участников СВО смогут бесплатно отдыхать в лагерях Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующий законопроект приняли 13 июля депутаты ЗСК на 21 сессии по инициативе профильного комитета парламента.

В краевой закон об обеспечении прав детей на отдых внесли изменения, дающие право на предоставление бесплатных путевок в детские лагеря и здравницы семьям участников специальной военной операции, в том числе погибших.

Документ о внесении правок в закон о детском отдыхе парламентарии одобрили в двух чтениях, сообщает пресс-служба ЗСК.

Читайте также: участникам СВО бесплатно выделят земельные участки в Краснодарском крае. Депутаты ЗСК 13 июля на 21-й сессии приняли в первом чтении законопроект, инициированный губернатором Вениамином Кондратьевым.

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