Завершены работы по замене аварийного участка водовода около поселка Верхнебаканского в Новороссийске

Работы шли в горной местности на участке магистрального водопровода от насосной станции до поселка Верхнебаканского.

Аварийный участок протяженностью 208 м прослужил 40 лет и исчерпал свой ресурс. Специалисты предприятия «Кубаньводкомплекс» приняли решение его заменить.

«В преддверии летней жары было необходимо снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях, в целом улучшить водоснабжение населенного пункта», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Благодаря замене аварийного участка магистрали улучшится водоснабжение поселка Верхнебаканского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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