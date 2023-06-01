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Завершены работы по замене аварийного участка водовода около поселка Верхнебаканского в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaversheny-raboty-po-zamene-avarijnogo-uchastka-vodovoda-okolo-poselka-verhnebakanskogo-v-novorossijske
Завершены работы по замене аварийного участка водовода около поселка Верхнебаканского в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы шли в горной местности на участке магистрального водопровода от насосной станции до поселка Верхнебаканского.

Аварийный участок протяженностью 208 м прослужил 40 лет и исчерпал свой ресурс. Специалисты предприятия «Кубаньводкомплекс» приняли решение его заменить.

«В преддверии летней жары было необходимо снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях, в целом улучшить водоснабжение населенного пункта», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Благодаря замене аварийного участка магистрали улучшится водоснабжение поселка Верхнебаканского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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