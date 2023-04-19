В Северском районе начали строить магистральный водопровод до станицы Убинской
Общество
19.04.2023 20:02
Муниципальный контракт на проведение работ по обеспечению жителей Азовского сельского поселения питьевой водой заключили в феврале. На эти цели направили 500 млн рублей.
Подрядчик выполнил подготовительные работы, согласовал закупаемые оборудование и материалы и уже начал строить магистральный водопровод до станицы Убинской. Строители работают с грунтом в границах полосы отвода и местах создания смотровых колодцев. Завершить строительство водопровода планируют в июне 2025 года.
«Реализация этого проекта даст возможность обеспечить централизованным водоснабжением Азовское сельское поселение в полном объеме», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.
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