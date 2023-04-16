В Армавире впервые за 40 лет капитально отремонтируют водопровод на улице Ефремова

Аварийный водопровод планируют капитально отремонтировать на участке улицы Ефремова от Тубдиспансера до Автовокзала.

Трубы на этом участке заменят впервые за 40 лет. Рабочим предстоит заменить более 700 м водопровода, это позволит повысить качество и надежность подачи воды. Завершить ремонтные работы планируют до конца года.

В настоящее время ведется конкурс по заключению муниципального контракта с подрядной организацией, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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