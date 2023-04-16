В Армавире впервые за 40 лет капитально отремонтируют водопровод на улице Ефремова
Общество
16.04.2023 18:00
Аварийный водопровод планируют капитально отремонтировать на участке улицы Ефремова от Тубдиспансера до Автовокзала.
Трубы на этом участке заменят впервые за 40 лет. Рабочим предстоит заменить более 700 м водопровода, это позволит повысить качество и надежность подачи воды. Завершить ремонтные работы планируют до конца года.
В настоящее время ведется конкурс по заключению муниципального контракта с подрядной организацией, сообщает пресс-служба администрации Армавира.
Читайте также: три улицы в Сочи остались без воды из-за повредившего трубы рукотворного оползня. Прорыв водовода диаметром 100 мм произошел 16 апреля в лесу в районе СНТ «Монтажник» вблизи села Барановка.
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