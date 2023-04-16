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В Армавире впервые за 40 лет капитально отремонтируют водопровод на улице Ефремова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-vpervye-za-40-let-kapitalno-otremontiruyut-vodoprovod-na-ulitse-efremova
В Армавире впервые за 40 лет капитально отремонтируют водопровод на улице Ефремова
Фото пресс-службы «Росводоканал Краснодар»

Аварийный водопровод планируют капитально отремонтировать на участке улицы Ефремова от Тубдиспансера до Автовокзала.

Трубы на этом участке заменят впервые за 40 лет. Рабочим предстоит заменить более 700 м водопровода, это позволит повысить качество и надежность подачи воды. Завершить ремонтные работы планируют до конца года.

В настоящее время ведется конкурс по заключению муниципального контракта с подрядной организацией, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: три улицы в Сочи остались без воды из-за повредившего трубы рукотворного оползня. Прорыв водовода диаметром 100 мм произошел 16 апреля в лесу в районе СНТ «Монтажник» вблизи села Барановка.

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