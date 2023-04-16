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Три улицы в Сочи остались без воды из-за повредившего трубы рукотворного оползня

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-ulitsy-v-sochi-ostalis-bez-vody-iz-za-povredivshego-truby-rukotvornogo-opolznya
Три улицы в Сочи остались без воды из-за повредившего трубы рукотворного оползня
Фото t.me/wcups

Нештатная ситуация произошла 16 апреля на водоводе в лесу в районе СНТ «Монтажник» вблизи села Барановка.

Специалисты обследовали аварийный участок и установили, что причиной порыва трубопровода диаметром 100 мм стал рукотворный оползень. Он произошел из-за того, что неустановленные лица систематически отсыпали грунт в овраг и на борт склона. Это уже третья утечка на водоводе за последние три дня. В настоящее время перебои с водой наблюдаются у жителей домов в переулках Овощной, Конторский и Армянский.

На месте работает аварийная бригада. Восстановить водоснабжение планируют к вечеру. Для населения организовали подвоз питьевой воды по заявкам. Оставить заявку можно по телефону 444 – 05 – 05, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Читайте также: на оползневом участке в переулке Вишневом в Сочи укрепят склон и построят ливневку.

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