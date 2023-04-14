Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На оползневом участке в переулке Вишневом в Сочи укрепят склон и построят ливневку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-opolznevom-uchastke-v-pereulke-vishnevom-v-sochi-ukrepyat-sklon-i-postroyat-livnevku
На оползневом участке в переулке Вишневом в Сочи укрепят склон и построят ливневку
Фото пресс-службы администрации Сочи

На оползневом участке в переулке Вишневом круглосуточно дежурит бригада муниципальной службы спасения. Условия для введения режима ЧС муниципального характера отсутствуют.

В рамках выездного совещания 14 апреля приняли решение укрепить склон. К работам планируют приступить в ближайшее время. Кроме того, уже разрабатывается проект ливневой канализации.

Все системы инженерного обеспечения на участке работают в штатном режиме. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: поврежденную оползнем дорогу в Сочи отремонтируют в течение месяца.

Статьи
Почему нельзя кормить голубей на балконе или детских площадках?
Почему нельзя кормить голубей на балконе или детских площадках?
Что можно съесть на ночь, если очень хочется?
Что можно съесть на ночь, если очень хочется?
Что такое абьюз и как остановить абьюзера?
Что такое абьюз и как остановить абьюзера?
«Титаник»: история крушения в 10 фактах
«Титаник»: история крушения в 10 фактах
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
  2. У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
  3. Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях