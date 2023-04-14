На оползневом участке в переулке Вишневом в Сочи укрепят склон и построят ливневку
Общество
14.04.2023 15:27
На оползневом участке в переулке Вишневом круглосуточно дежурит бригада муниципальной службы спасения. Условия для введения режима ЧС муниципального характера отсутствуют.
В рамках выездного совещания 14 апреля приняли решение укрепить склон. К работам планируют приступить в ближайшее время. Кроме того, уже разрабатывается проект ливневой канализации.
Все системы инженерного обеспечения на участке работают в штатном режиме. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: поврежденную оползнем дорогу в Сочи отремонтируют в течение месяца.
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