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Поврежденную оползнем дорогу в Сочи отремонтируют в течение месяца

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennuyu-opolznem-dorogu-v-sochi-otremontiruyut-v-techenie-mesyatsa
Поврежденную оползнем дорогу в Сочи отремонтируют в течение месяца
Фото t.me/mcusochi

Хозяин участка на улице Цюрупа, 13/9 в досудебном порядке согласился с условиями мэрии — он установит подпорную стену, которая будет препятствовать повреждению дороги.

Собственник 30 марта начал готовить территорию для обустройства стены. После установки верхний слой дороги планируют покрыть бетоном. Ремонтные работы планируют завершить в течение месяца, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень в марте 2023 года разрушил часть дороги и угрожает жилым домам в Сочи. Проезжая часть спускается вниз по склону прямо на частные дома.

Это не первый оползень на улице Цюрупы — 2022 году во время июльского ливня также сошел оползень. Подпорная стена обрушилась на семь автомобилей. Люди не пострадали.

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