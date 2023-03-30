Поврежденную оползнем дорогу в Сочи отремонтируют в течение месяца

Хозяин участка на улице Цюрупа, 13/9 в досудебном порядке согласился с условиями мэрии — он установит подпорную стену, которая будет препятствовать повреждению дороги.

Собственник 30 марта начал готовить территорию для обустройства стены. После установки верхний слой дороги планируют покрыть бетоном. Ремонтные работы планируют завершить в течение месяца, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень в марте 2023 года разрушил часть дороги и угрожает жилым домам в Сочи. Проезжая часть спускается вниз по склону прямо на частные дома.

Это не первый оползень на улице Цюрупы — 2022 году во время июльского ливня также сошел оползень. Подпорная стена обрушилась на семь автомобилей. Люди не пострадали.