Завершено морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском

Последние рейсы были запланированы 8 октября, но их отменили из-за штормового предупреждения.

Соответствующее уведомление о завершении навигации в этом году опубликовали на сайте перевозчика «Водоход-Экспресс». Для возврата средств пассажирам нужно заполнить соответствующее заявление.

Навигацию планировали завершить в конце сентября, но благоприятные погодные условия позволили продлить рейсы еще на неделю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», скоростной катер «Комета» будет ходить между Сочи и Новороссийском до 8 октября.