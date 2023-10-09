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Завершено морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaversheno-morskoe-soobshhenie-mezhdu-sochi-gelendzhikom-i-novorossijskom
Завершено морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском
Фото "Водоход-Экспресс"

Последние рейсы были запланированы 8 октября, но их отменили из-за штормового предупреждения.

Соответствующее уведомление о завершении навигации в этом году опубликовали на сайте перевозчика «Водоход-Экспресс». Для возврата средств пассажирам нужно заполнить соответствующее заявление.

Навигацию планировали завершить в конце сентября, но благоприятные погодные условия позволили продлить рейсы еще на неделю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», скоростной катер «Комета» будет ходить между Сочи и Новороссийском до 8 октября.

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