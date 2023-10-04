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Скоростной катер «Комета» будет ходить между Сочи и Новороссийском до 8 октября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skorostnoj-kater-kometa-budet-hodit-mezhdu-sochi-i-novorossijskom-do-8-oktyabrya
Скоростной катер «Комета» будет ходить между Сочи и Новороссийском до 8 октября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Скоростное морское сообщение между черноморскими курортами Краснодарского края Сочи, Геленджиком и Новороссийском продлили до 8 октября.

По данным компании-перевозчика «Водоход-Экспресс», морской маршрут пользуется высоким спросом у туристов, а погода сохраняется благоприятной для продления курсирования катера «Комета».

В организации отметили, что туристы в основном едут на «Комете» из Геленджика в Сочи — туристам по морю удобно добираться в аэропорт.

Если погода не испортится, морское пассажирское сообщение могут продлить еще на несколько дней. Осенью прошлого года «Комета» ходила до 7 октября, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи стартовал 3 мая. По маршруту ходят два рейсовых скоростных катера — «Грифон» и «Комета».

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