Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Завершен ремонт 10 км участка на трассе А-160 в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershen-remont-10-km-uchastka-na-trasse-a-160-v-krasnodarskom-krae
Завершен ремонт 10 км участка на трассе А-160 в Краснодарском крае
Фото chnm.rosavtodor.gov.ru

Отремонтированный участок 30 км — 40+002 км дороги Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск уже ввели в эксплуатацию. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Участок расположен вне населенных пунктов. Рабочие восстановили покрытие, укрепили обочины, отремонтировали существующие примыкания и модернизировали светофоры. Кроме того, на участке восстановили посадочные площадки и обустроили тротуары, отремонтировали водопропускные трубы, нанесли разметку, установили сигнальные столбики и заменили знаки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: в Краснодарском крае завершили капитальный ремонт на участках двух федеральных трасс. Работы на автодороге Р-217 «Кавказ» идут в 2 этапа. Первый уже закончили — участок 8 км в районе Кропоткина. Аналогичный объем работ провели на отрезке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский: участок 7 км пути в районе поселка Афипского.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
  3. Брал взятки: бывшего первого замруководителя департамента строительства будут судить в Краснодарском крае
  4. В России предложили отменить наказание за использование программ без лицензии
  5. Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
  6. США ввели санкции против Андрея Алексеенко
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях