Завершен ремонт 10 км участка на трассе А-160 в Краснодарском крае
Отремонтированный участок 30 км — 40+002 км дороги Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск уже ввели в эксплуатацию. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.
Участок расположен вне населенных пунктов. Рабочие восстановили покрытие, укрепили обочины, отремонтировали существующие примыкания и модернизировали светофоры. Кроме того, на участке восстановили посадочные площадки и обустроили тротуары, отремонтировали водопропускные трубы, нанесли разметку, установили сигнальные столбики и заменили знаки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
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