В Краснодарском крае завершили капитальный ремонт на участках двух федеральных трасс

Работы на автодороге Р-217 «Кавказ» идут в 2 этапа. Первый уже закончили, это 8 км в районе Кропоткина.

Строители расширили проезжую часть, поменяли асфальт, обустроили водостоки, поставили остановочные павильоны и обновили освещение. Второй этап, который захватывает участок дороги в самом Кропоткине, закончат через год.

Аналогичный объем работ провели на отрезке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Это 7 км пути в районе поселка Афипского.

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