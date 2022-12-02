В Краснодаре начали реконструкцию улицы Александровской

Улица Александровская находится в поселке Плодородном. Ее приведут в порядок на протяжении 1 км — между улиц Букетной и Константиновской.

Во время реконструкции на улице заасфальтируют гравийную дорогу, переустроят инженерные сети, установят уличное освещение, обустроят тротуар и велодорожки, выполнят озеленение, а также нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Работы по реконструкции улицы Александровской начнутся 3 декабря. Их планируют завершить к концу месяца. Сейчас рабочие обустраивают строительную площадку.

Во время ремонта дороги по очереди ограничат движение по одной из полос на участке между улиц Константиновской и Елисейской. Кроме того, на некоторых отрезках улицы будут полностью перекрывать движение. На месте установят ограждения и временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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