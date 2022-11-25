В Краснодаре ремонт гравиек на улицах Ратной Славы и Александровской стартует в начале декабря

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Реконструкция гравийных улиц в районе поселков Российского и Плодородного предполагает обустройство полноценных двухполосных дорог с широкими тротуарами.

К работам планируют приступить в начале декабря. Завершить реконструкцию обеих улиц рассчитывают к осени. На первом этапе специалисты займутся переустройством коммуникаций. Укладку асфальта начнут с приходом тепла.

В планах также создание велодорожек, сетей уличного освещения, переустройство инженерных сетей, установка дорожных знаков, нанесение разметки и озеленение.

Протяженность участка на улице Александровской от Букетной до Константиновской составляет порядка 1 км. Замглавы Краснодара Владимир Архипов сообщил, что главной задачей является обеспечение дорожной связи между поселками Плодородный и Плодородный-2. По этой дороге жители смогут выехать на улицы 40-летия Победы и Восточно-Кругликовскую. Также Архипов отметил, что на участке появятся две новые остановки. Одну их них планируют разместить возле строящегося детсада. Кроме того, планом предусмотрены парковки.

На улице Ратной Славы приведут в порядок участок от ЖК «Прованс» до Тверской. Его протяженность составлят около 1,4 км.

На время работ полностью закрывать для проезда улицы Александровскую и Ратной Славы не планируют. Движение будут ограничивать по одной из полос, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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