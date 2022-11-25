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В Краснодаре уложили более 700 метров тротуара на улице Писателя Знаменского

Общество
25.11.2022 15:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ulozhili-bolee-700-metrov-trotuara-na-ulitse-pisatelya-znamenskogo
В Краснодаре уложили более 700 метров тротуара на улице Писателя Знаменского
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Тротуар обустроили на участке улицы имени Писателя Знаменского от Невкипелого до Валерия Гассия по нечетной стороне.

Общая протяженность нового тротуара составила 715 м. Работы выполнили за счет городского бюджета.

Ранее после реконструкции улицы Писателя Знаменского построили тротуар по четной стороне. Также там обустроили парковочные карманы и сети наружного освещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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