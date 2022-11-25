В Краснодаре закрасили портрет Децла, на его месте появился мурал с Василием Чапаевым

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Пользователи социальных сетей 24 ноября сообщили о том, что на улице Чапаева закрашивают портрет Децла, который появился там в 2019 году. Горожане задавались вопросом, почему его решили убрать и будет ли что-то на его месте.

В мэрии Краснодара объяснили, что граффити на улице Чапаева с портретом рэпера Кирилла Толмацкого было сильно повреждено, поэтому восстановить его оказалось практически невозможно. Сейчас на этом месте создают мурал в память о командире Красной армии Василии Чапаеве. Над ним работает местный художник Roma Spam Art. Стрит-арт завершат в ближайшее время, если позволит погода.

Кроме того, все незаконные граффити на прилегающих фасадах и ограждениях тоже закрасят в рамках зачистки центра от визуального мусора, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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