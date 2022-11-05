Краснодарцы выбрали эскиз граффити для фасада Муниципального концертного зала

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Онлайн-голосование проходило на сайте мэрии Краснодара с 28 октября по 4 ноября. Жители города выбирали из трех эскизов.

В результате горожане выбрали эскиз № 1 — с органом, трубой и скрипками — он получил более 50% голосов. Нарисует мурал краснодарский художник Георгий «GOOZЕ_ART» Куринов. По данным городского управления по делам молодежи, сделает он это безвозмездно.

Завершить граффити на стене Муниципального концертного зала на Красной, 122 художник планирует до конца года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», граффити на фасаде МКЗ три года назад начал создавать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе. Однако из-за пандемии коронавируса он вернулся на родину, и работа осталась незавершенной.