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Голосуем за мурал: жители Краснодара выберут эскиз граффити для Муниципального концертного зала

Культура
28.10.2022 19:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/golosuem-za-mural-zhiteli-krasnodara-vyberut-eskiz-graffiti-dlya-munitsipalnogo-kontsertnogo-zala
Голосуем за мурал: жители Краснодара выберут эскиз граффити для Муниципального концертного зала
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На голосование представили три эскиза краснодарского художника Георгия «GOOZЕ_ART» Куринова. Отдать свой голос за один из муралов горожане смогут с 28 октября по 4 ноября.

Граффити на фасаде МКЗ на Красной, 122 три года назад начал создавать итальянский граффитист Луиджи Мариа Мураторе. Однако из-за пандемии коронавируса художник вернулся на родину, и граффити осталось незавершенным.

Куринов, чьи работы хорошо известны жителям и гостям краевой столицы, обратился в мэрию с инициативой бесплатно нарисовать новый мурал.

«Мы с радостью поддержали инициативу Георгия. Внешний вид стены МКЗ с незавершенным граффити вызывал справедливые нарекания жителей. Считаем принципиально важным, чтобы новый мурал нанес наш краснодарский граффитист. Просим жителей активно принимать участие в голосовании и сделать свой выбор, чтобы будущее граффити действительно радовало горожан», — сказал глава управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Эскизы граффити отобрали представители городского сообщества художников. Проголосовать за понравившийся эскиз можно на сайте.

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Приступить к созданию мурала планируют уже в этом году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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