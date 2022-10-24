«Открыли портал»: граффити с видами парка «Краснодар» украсило трансформатор
Культура
24.10.2022 09:32
Новое произведение искусства появилось на одной из трансформаторных будок на улице Новороссийской в Краснодаре.
Фотографиями преображенной трансформаторной будки поделились очевидцы. Граффити, выполненное в стиле ретро-фотографий, изображает аллеи парка «Краснодар» и вид на одноименный стадион.
«Прогуливаясь утром с собакой, зашли в ЖК «Рекорд» (ул. Новороссийская, 90/2). Обнаружили очень симпатичное граффити, посвященное парку «Краснодар», на трансформаторной подстанции. Жаль, что такая красота находится в абсолютно непроходном месте и заставлена машинами», — написала автор фото в Telegram.
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