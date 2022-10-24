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«Открыли портал»: граффити с видами парка «Краснодар» украсило трансформатор

Культура
24.10.2022 09:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkryli-portal-graffiti-s-vidami-parka-krasnodar-ukrasilo-transformator
«Открыли портал»: граффити с видами парка «Краснодар» украсило трансформатор
Фото t.me/rita_krd

Новое произведение искусства появилось на одной из трансформаторных будок на улице Новороссийской в Краснодаре.

Фотографиями преображенной трансформаторной будки поделились очевидцы. Граффити, выполненное в стиле ретро-фотографий, изображает аллеи парка «Краснодар» и вид на одноименный стадион.

«Прогуливаясь утром с собакой, зашли в ЖК «Рекорд» (ул. Новороссийская, 90/2). Обнаружили очень симпатичное граффити, посвященное парку «Краснодар», на трансформаторной подстанции. Жаль, что такая красота находится в абсолютно непроходном месте и заставлена машинами», — написала автор фото в Telegram.

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