«Открыли портал»: граффити с видами парка «Краснодар» украсило трансформатор

Фото t.me/rita_krd

Новое произведение искусства появилось на одной из трансформаторных будок на улице Новороссийской в Краснодаре.

Фотографиями преображенной трансформаторной будки поделились очевидцы. Граффити, выполненное в стиле ретро-фотографий, изображает аллеи парка «Краснодар» и вид на одноименный стадион.

«Прогуливаясь утром с собакой, зашли в ЖК «Рекорд» (ул. Новороссийская, 90/2). Обнаружили очень симпатичное граффити, посвященное парку «Краснодар», на трансформаторной подстанции. Жаль, что такая красота находится в абсолютно непроходном месте и заставлена машинами», — написала автор фото в Telegram.

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