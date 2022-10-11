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В станице Полтавской появилось новое патриотическое граффити

Культура
11.10.2022 12:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-poltavskoj-poyavilos-novoe-patrioticheskoe-graffiti
Видео канала «Кубань 24»

На здании изображен военнослужащий российской армии. Картина дополнена георгиевской ленточкой в виде буквы Z и надписью: «Своих не бросаем».

Как рассказали создатели рисунка, это собирательный образ бойца. Над муралом трудились около двух дней.

«Подумали, почему бы не поддержать наших ребят, и решили сделать такой интересный собирательный образ военного в экипировке», — сказал руководитель студии Stenaclub Алексей Серебренников.

Местные жители уже оценили граффити. Они выкладывают фотографии и видео с ним в соцсети.

Читайте также: в Ленинградском районе ростовские художники нарисовали граффити с символами России.

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