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В Ленинградском районе ростовские художники нарисовали граффити с символами России

Культура
08.09.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-leningradskom-rajone-rostovskie-hudozhniki-narisovali-graffiti-s-simvolami-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Мурал появился на фасаде одного из зданий станицы Крыловской. Инициатором создания уличной картины в 300 кв. м стала местная активистка.

Общественница решила сделать ярче жизнь родного поселения. Несколько месяцев ушло на разработку макета и еще три недели на его воплощение. Местные жители остались довольны работой художников.

Читайте также: в Курганинске на здании кинотеатра появится мурал, посвященный фильму «Кубанские казаки».

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