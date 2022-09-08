В Ленинградском районе ростовские художники нарисовали граффити с символами России
Культура
08.09.2022 14:33
Мурал появился на фасаде одного из зданий станицы Крыловской. Инициатором создания уличной картины в 300 кв. м стала местная активистка.
Общественница решила сделать ярче жизнь родного поселения. Несколько месяцев ушло на разработку макета и еще три недели на его воплощение. Местные жители остались довольны работой художников.
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