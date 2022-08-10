В Курганинске на здании кинотеатра появится мурал, посвященный фильму «Кубанские казаки»
Культура
10.08.2022 10:26
Произведение искусства создают участники краснодарского творческого объединения Stenaclub на фасаде кинотеатра «Победа» в Курганинске. На здании уже вырисовывается кадр из знакомой картины.
«В процессе новый мурал в городе Курганинске. Именно в этом городе снимали фильм «Кубанские казаки» на эту тематику и наш новый рисунок на кинотеатре «Победа», — сообщает творческая студия в Тelegram.
Съемки картины «Кубанские казаки» проходили в Курганинском, Новокубанском и Гулькевичском районах.
Художники из Stenaclub ранее создали муралы, посвященные памяти гвардии майора Андрея Бурлакова и генерал-майора Андрея Суховецкого, погибших при выполнении боевого задания во время спецоперации на Украине.
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