В Курганинске на здании кинотеатра появится мурал, посвященный фильму «Кубанские казаки»

Фото t.me/stenaclub

Произведение искусства создают участники краснодарского творческого объединения Stenaclub на фасаде кинотеатра «Победа» в Курганинске. На здании уже вырисовывается кадр из знакомой картины.

«В процессе новый мурал в городе Курганинске. Именно в этом городе снимали фильм «Кубанские казаки» на эту тематику и наш новый рисунок на кинотеатре «Победа», — сообщает творческая студия в Тelegram.

Съемки картины «Кубанские казаки» проходили в Курганинском, Новокубанском и Гулькевичском районах.

Художники из Stenaclub ранее создали муралы, посвященные памяти гвардии майора Андрея Бурлакова и генерал-майора Андрея Суховецкого, погибших при выполнении боевого задания во время спецоперации на Украине.

Читайте также: в Крымске появится граффити «Знамя Победы над рейхстагом».