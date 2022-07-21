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В Крымске появится граффити «Знамя Победы над рейхстагом»

Культура
21.07.2022 08:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-poyavitsya-graffiti-znamya-pobedy-nad-rejhstagom
Видео канала «Кубань 24»

Самая знаменитая фотография Второй мировой войны будет воссоздана с помощью баллончиков с краской. Масштабное граффити украсит пятиэтажку на улице Демьяна Бедного.

Знамя Победы над рейхстагом запечатлел в 1945 году военный корреспондент Евгений Халдей. Теперь над его шедевром работает художница Анастасия Кунина. Если погода не испортится, рисунок будет готов уже на следующей неделе.

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