В Крымске появится граффити «Знамя Победы над рейхстагом»

Видео канала «Кубань 24»

Самая знаменитая фотография Второй мировой войны будет воссоздана с помощью баллончиков с краской. Масштабное граффити украсит пятиэтажку на улице Демьяна Бедного.

Знамя Победы над рейхстагом запечатлел в 1945 году военный корреспондент Евгений Халдей. Теперь над его шедевром работает художница Анастасия Кунина. Если погода не испортится, рисунок будет готов уже на следующей неделе.

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