Завершающая тренировка парадного расчета казаков прошла в Краснодаре

Казаки Кубанского казачьего войска примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

Уже через несколько дней расчет отправится в Московскую область для прохождения подготовки на полигоне «Алабино» с парадными расчетами других структур. Подготовка к этому этапу была длительной и сложной.

«Целый коллектив должен был плечом к плечу сплотиться. Почувствовать локоть друг друга. Это совсем непросто было сделать, но мы видим результат», — рассказал атаман Кубанского казачьего войска, замгубернатора Краснодарского края Александр Власов.

Практически каждый день с конца января у парадного расчета проходили тренировки. Но некоторые из участников начали подготовку намного раньше.

«Мы начинали тренироваться с сентября, чтобы пройти отбор. Поворот на месте, держать ногу, идти шагом, равнение — мы проходили полную тренировку. После прошли отбор, собеседование и уже проходили слаживание с коробкой Кубанского казачьего войска», — отметил участник парадного расчета казаков Кубанского казачьего войска Георгий Казанцев.

В завершение мероприятия казаки прошли торжественным маршем по плацу, продемонстрировав свои навыки. Для участия в параде Победы на Красной Площади всего были отобраны 124 казака.

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