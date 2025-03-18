Казаки совершили молебен в Краснодаре в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

В честь памятной даты в Краснодаре казаки Кубанского казачьего войска совершили молебен в храме Святого Благоверного князя Александра Невского, а после возложили цветы к памятнику Екатерине Второй. После богослужения состоялся круглый стол с участниками воссоединения Крыма с Россией.

11 лет назад Крым воссоединился с Россией. Точкой отсчета Крымской весны стал митинг возле Верховного совета в конце февраля. Тогда десятки жителей Крыма вышли на площадь и заявили о своем неподчинении Украине. Жителям Крыма и Севастополя пришлось бороться за право вернуться на Родину. Спустя несколько недель по просьбе местных властей провели референдум. Явка превысила 90%.

«Народ всегда был и есть за вхождение в состав РФ. Мы это видели и до того, как начался Евромайдан, понимали всегда, что Севастополь — город русских моряков», — рассказывает атаман Крымского районного казачьего общества Сергей Гричаненко.

Одними из первых, кто вызвался помочь соседней республике, стали кубанские казаки. Братская связь между регионами длится уже несколько веков.

«В далеком 1783 году именно Екатерина II подписала манифест о присоединении Тавриды, Тамани и всей кубанской стороны к Российской Империи. С того момента и началась новая глава в истории. Спустя несколько веков кубанские казаки снова поддержали крымчан в стремлении вернуться в родную гавань», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Татьяна Алексеева.

Вместе с ополченцами и бойцами «Беркута» покой крымчан охраняли около 1,5 тыс. кубанских казаков. В том числе они стояли там, где могла быть прямая угроза: Перекоп, Турецкий Вал и Чонгар.

«Те соединения, которые шли против нас, не смогли понять, что за спецназ или подразделения находятся в кубанках на постах. Каждый казак, который там находился, готов был умереть за Россию», — отмечает заместитель атамана Таманского казачьего отдела Олег Кобылинский.

Крымская весна, которая началась 11 лет назад, изменила полуостров до неузнаваемости. За это время построены сотни объектов образования и здравоохранения. К примеру, в 2020 году под Симферополем возвели крупнейшую клиническую больницу. Также проложили сотни километров дорог и трассу «Таврида». Создали новый современный аэропорт. Такого преображения здесь не было никогда. Но главной гордостью стало строительство знаменитого Крымского моста.

За 11 лет в составе РФ положительная динамика развития наблюдается не только в Крыму, но и во всей России. О том, какие преимущества получила страна после воссоединения, рассказал председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, доктор исторических наук Андрей Зайцев.

«Мы укрепили свою обороноспособность с сохранением Черноморского флота и его базы Севастополя. Если говорить о значении Крыма как житницы и здравницы, то мы даже немного конкуренты в этом отношении. Хотя понятно, что Крым даже в советские времена в конце 80-х мог принять свыше 8 млн туристов. Накануне 2014 года в Крыму отдыхали порядка 6 млн. В 2021 году мы вышли на рекордные показатели — 9 млн, для сравнения — на Кубани 18 млн. Тем не менее Крым раньше был всесоюзной здравницей, сейчас будет всероссийской», — отметил Андрей Зайцев.

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