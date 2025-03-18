Кондратьев: 11 лет назад крымчане выбрали лучшее будущее, став частью России

Сегодня, 18 марта, важная историческая дата для всей страны — исполнилось ровно 11 лет со дня воссоединения с Россией Крыма.

В этот день в 2014 году в Кремле президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ после проведения всеобщего референдума, в котором приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, и подавляющее большинство проголосовали за то, чтобы Крым стал частью России. В итоге республика и город Севастополь стали 84 и 85 субъектами РФ.

С годовщиной воссоединения России с Крымом жителей страны поздравил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что 11 лет назад крымчане выбрали для себя лучшее будущее, основывая свой выбор на общей исторической памяти, культурных связях и традициях.

«Годы спустя Крымская весна по-прежнему является символом единства, несгибаемой воли и свободы. Это делает всех нас сильнее. С каждым годом Кубань все больше укрепляет добрососедские отношения с республикой, поддерживает сотрудничество в разных отраслях экономики, культуре, спорте. Уверен, вместе мы и дальше продолжим идти по одному пути — во благо нашей страны и жителей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

С момента воссоединения России и Крыма на полуострове была проделана большая работа: решена проблема с водоснабжением, построено около 4 тыс. автомобильных дорог, трасса «Таврида» и Крымский мост через Керченский пролив.

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