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Завершается ремонт дорог в трех районах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershaetsya-remont-dorog-v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya
Завершается ремонт дорог в трех районах Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Усть-Лабинском, Новокубанском и Темрюкском районе ремонтируют дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Все работы на объектах завершат до конца мая.

В Усть-Лабинском районе ремонтируют трассу Краснодар — Кропоткин. Здесь уже уложили выравнивающий слой дорожного покрытия, нанесли разметку, укрепили обочины, установили бордюры, ограждения и обустроили тротуары.

В Новокубанском районе завершается ремонт дороги Армавир — Отрадная. Здесь устранили повреждения, обработали покрытие, сделали откосы, установили ограждения и сигнальные столбики, а также обустроили тротуары.

В Темрюкском районе ремонтируют трассу, которая соединяет станицу Запорожскую и поселок Береговой.

В Краснодарском крае за 4 года отремонтировали более 900 км автодорог. Регион находится в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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