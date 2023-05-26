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В Новороссийске завершают капремонт моста по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zavershayut-kapremont-mosta-po-natsproektu
В Новороссийске завершают капремонт моста по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мост через ручей ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты уже установили береговые опоры с монолитными железобетонными площадками, металлическое ограждение и дренаж для отвода воды. Также укрепили конусы насыпи и обработали бетонные поверхности и балки от коррозии.

Сейчас устанавливают систему освещения, пешеходные и перильные ограждения, а также идет укладка верхнего слоя покрытия проезжей части.

Длина четырехпролетного моста составляет 42 м. Завершить капремонт моста планируют в июле, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Тихорецке начали демонтаж моста, который планировали построить в 90-е годы.

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