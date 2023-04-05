В Тихорецке начали демонтаж моста, который планировали построить в 90-е годы
Недостроенный мост находится в районе Кавказского переезда. Его начали строить в начале 1990-х годов, чтобы связать Тихорецк с Алексеевским сельским поселением, но так и не завершили важный для города проект.
Часть недостроенного моста решили демонтировать для обеспечения безопасности. В последнее время на ней произошло несколько несчастных случаев.
«Началу строительства моста в районе Кавказского переезда предшествовала большая подготовительная работа, в результате которой была разработана проектно-сметная документация и обеспечено финансирование», — рассказал бывший мэр Тихорецка Николай Лисиченко.
По его словам, в начале строительные работы шли высоким темпом. Путепровод удалось «перекинуть» через железную дорогу. Но затем стройка, к сожалению, остановилась, пишет газета «Тихорецкие вести».
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