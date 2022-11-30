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Завершается прием заявок от кандидатов в новый состав Молодежного парламента Краснодара

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershaetsya-priem-zayavok-ot-kandidatov-v-novyj-sostav-molodezhnogo-parlamenta-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

Городская дума краевой столицы набирает актив. Заявки могут подать граждане от 16 до 35 лет. Прием документов завершится 1 декабря.

У кандидатов должна быть краснодарская прописка или временная регистрация. Начинающие парламентарии станут помощниками депутатов на общественных началах. Наставники помогут им разобраться в структуре государственной власти.

Желающих дебютировать на госслужбе ждут в Управлении по делам молодежи с пакетом документов: ксерокопия паспорта, справка с места работы, учебы или заверенная копия об образовании.

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