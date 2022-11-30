Завершается прием заявок от кандидатов в новый состав Молодежного парламента Краснодара
Политика
30.11.2022 08:52
Городская дума краевой столицы набирает актив. Заявки могут подать граждане от 16 до 35 лет. Прием документов завершится 1 декабря.
У кандидатов должна быть краснодарская прописка или временная регистрация. Начинающие парламентарии станут помощниками депутатов на общественных началах. Наставники помогут им разобраться в структуре государственной власти.
Желающих дебютировать на госслужбе ждут в Управлении по делам молодежи с пакетом документов: ксерокопия паспорта, справка с места работы, учебы или заверенная копия об образовании.
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