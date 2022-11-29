Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов

Депутаты гордумы Краснодара 28 ноября провели 49 внеочередное заседание. На нем согласовали кандидатуры на ряд должностей в мэрии.

В мероприятии принял участие глава города Евгений Наумов.

«Уверен, те люди, которые сегодня представлены депутатам городской Думы и которые согласовываются на должности руководителей, — профессионалы, и они будут работать с полной самоотдачей на благо нашего любимого города и жителей Краснодара», — сказал он.

На пост вице-мэра Краснодара согласовали Дмитрия Васильева. Ранее он возглавлял управление цен и тарифов администрации города.

Дмитрий Васильев — выпускник КубГУ, специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2002 года работал в ГУП КК «Центр аудита и контроля». Затем в департаменте финансов, в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара. С 2008 по 2016 год — в департаменте имущественных отношений Краснодарского края.

После занимал пост замдиректора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара. С 2017 года возглавил управление цен и тарифов.

В качестве замглавы краевой столицы Васильев будет курировать департамент финансов, управление экономики, управление инвестиций и развития МСП, управление закупок и управление цен и тарифов.

Должность начальника управления цен и тарифов администрации Краснодара теперь будет занимать Евгений Романков. Он окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2006 года работал в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю. В период с 2007 по 2017 год занимал различные должности в департаменте имущественных отношений Кубани. С 2017 года был замначальника управления цен и тарифов администрации Краснодара.

Также депутаты согласовали кандидата на пост директора департамента городского хозяйства и ТЭК. Им стал Сергей Сторчун. Он выпускник КубГАУ, специальность «Экономика и управление на предприятиях АПК», КубГТУ по специальности «Строительство» и МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Менеджмент». С 2005 до 2008 года работал в «Газпром межрегионгаз Краснодар. В период с 2008 по 2013 год работал в Межрегиональной распределительной сетевой компании Юга в Ростове-на-Дону. С 2014 по 2015 годы занимал пост главы отдела по предотвращению негативного воздействия вод управления водных ресурсов Минприроды Кубани. В период с 2015 по 2021 годы руководил инвестиционными проектами Южного филиала «Газпром газомоторное топливо». С 2021 года по настоящее время занимал должность директора по капитальному строительству и технологическому присоединению АО «Краснодаргоргаз».

Главой управления информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара стал Валерий Лысенко. В 1991 году он окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени госагроуниверситет, а в 2020 году — магистратуру КубГАУ. С 1995 по 2022 год занимал различные должности в управлении информатизации, а также в департаменте экономразвития, инвестиций и внешних связей. Кроме того, работал в управлении инвестиций и в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара.

Кроме того, на внеочередном заседании депутаты гордумы согласовали на должность директора департамента строительства Ивана Горобца. Выпускник Новочеркасской государственной мелиоративной академии по специальности «Машина и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды». В 2013 году прошел переподготовку по направлению «Менеджмент организации» в Новочеркасской государственной мелиоративной академии. В 2021 году прошел переподготовку в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им. А. К. Кортунова по программам «Проектирование зданий» и «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Трудовую деятельность начинал с работы слесарем и начальником производственного участка. Впоследствии занимал должности зампрезидента по производству, советника гендиректора по инновационным технологиям в аппарате управления ОАО «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта. С 2013 по 2020 годы работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. В период с 2020 по 2022 годы замещал должности замглавы, первого замглавы Ленинградского района. С 2022 года занимал пост замруководителя департамента строительства Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю.