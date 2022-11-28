Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нового начальника краевого управления Росгвардии Александра Решетникова главе Кубани 28 ноября представил замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Владислав Ершов.

Губернатор отметил важность работы росгвардейцев на Кубани.

«Сегодня от эффективных действий Росгвардии как никогда зависит благополучие края. За вашими плечами большой боевой опыт. Вы хорошо знакомы со спецификой работы в регионе. Рассчитываю, что в этот ответственный период краевое управление продолжит успешно решать все поставленные задачи. Уверен, вместе мы будем работать на предупреждение любых ситуаций, чтобы сохранять стабильность миллионов жителей и гостей Кубани», — сказал Кондратьев.

Владислав Ершов от имени главы ведомства Виктора Золотова представил нового начальника краевого управления Росгвардии.

«Убежден, что он справится со стоящими перед нами задачами, продолжит заложенные традиции по охране общественного порядка. Спасибо, что вы всегда поддерживаете Росгвардию, понимаете потребность войск», — сказал Ершов.

Ранее Решетников был замначальника ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, начальником управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Сочи.

«Мы уделяем особое внимание выполнению задач специальной военной операции, безопасности жителей Кубани. Это ответственная работа. Спасибо за доверие», — сказал Решетников.

Решетникова также поздравил замглавы Кубани Александр Власов. По его словам, в крае сложились крепкое сотрудничество со всеми подразделениями войск нацгвардии РФ.

Александр Решетников — выпускник Санкт-Петербургского высшего военного командного училища внутренних войск МВД РФ. Также он окончил Национальный институт Екатерины Великой и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Имеет государственные и ведомственные награды. В их числе ордена Мужества, Дружбы и «За личное мужество», медаль «За отвагу». Обладает правом ношения крапового берета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», генерал-майор Александр Решетников был назначен начальником ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю указом президента от 14 ноября 2022 года.