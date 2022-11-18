Главой Росгвардии в Краснодарском крае стал генерал-майор Александр Решетников

Александр Решетников. Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Генерал-майор Александр Решетников назначен начальником Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю указом президента от 14 ноября 2022 года.

Нового руководителя сотрудникам и военнослужащим представил первый заместитель командующего Южным округом генерал-майор Владимир Спиридонов.

До этого назначения Александр Решетников был заместителем руководителя регионального управления Росгвардии — начальником управления деятельности подразделений Росгвардии в Сочи.

Решетников много лет служил в одном из спецподразделений ведомства. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Генерал-майор удостоен государственных и ведомственных наград, в том числе Орденами Мужества, Дружбы и «За личное мужество», а также медалью «За отвагу». Офицер обладает правом ношения крапового берета — символа исключительной гордости спецназа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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