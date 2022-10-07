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Вице-адмиралу Виктору Соколову вручили штандарт командующего Черноморским флотом

Политика
07.10.2022 18:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-admiralu-viktoru-sokolovu-vruchili-shtandart-komanduyushhego-chernomorskim-flotom
Видео канала «Кубань 24»

Знамя Черноморского флота принял новый командующий — вице-адмирал Виктор Соколов. Церемония передачи прошла в Севастополе.

Штандарт представляет собой полотнище с двумя пересекающимися голубыми полосами, в центре — двуглавый орел и два скрещенных якоря. Новый командующий принес клятву, в которой обещал направить все силы и опыт на повышение боеготовности флота. Ранее вице-адмирал руководил военным учебным центром ВМФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нового командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Соколова представили 17 августа членам военного совета в Севастополе.

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