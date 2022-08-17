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Новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов

Политика
17.08.2022 21:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-komanduyushhim-chernomorskim-flotom-stal-vitse-admiral-viktor-sokolov
Новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

Нового командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Соколова представили 17 августа Членам военного совета в Севастополе.

По данным источника во флоте, знакомого с ситуацией, публичного мероприятия не было и скорее всего не будет в связи с введенным в Севастополе желтым уровнем террористической опасности. В Черноморском флоте официально эту информацию пока не комментируют.

Еще один источник, лично знакомый с Виктором Соколовым, отметил, что в условиях, когда идет специальная военная операция, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях.

Сейчас Виктор Соколов принимает дела. Он родился в 1962 году, закончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. С 2019 года возглавлял Военно-морскую академию адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 2013 по 2020 года занимал должность замкомандующего Северным флотом, сообщает РИА «Новости. Крым».

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