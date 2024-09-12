Завершается благоустройство участка набережной в Славянске-на-Кубани

Общественную территорию в Славянске-на-Кубани благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Набережная появилась в 1970 году, и с тех пор ни разу не благоустраивалась на этом участке, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

«Сейчас на пешеходных зонах, ведущих к набережной, уложили плитку, установили объекты малых архитектурных форм. Сделали уличное освещение и систему водоотведения, парковочные места для транспорта. Осталось выполнить облицовку чаши фонтана», — добавил министр.

На славянской набережной также проведут дополнительное озеленение, а главной достопримечательностью территории станет фонтан с музыкальным и световым сопровождением.

Всего на Кубани за время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» обустроили почти около 1,3 тыс. общественных территорий. В этом году работы ведутся на 104 объектах, сообщает в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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