Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Завершается благоустройство новой зеленой зоны в Кавказском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershaetsya-blagoustrojstvo-novoj-zelenoj-zony-v-kavkazskom-rajone
Завершается благоустройство новой зеленой зоны в Кавказском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию в поселке Мирском приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На объекте уже уложили тротуарную плитку, сейчас специалисты занимаются установкой детского игрового и спортивного оборудования, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«Сделали места для парковки автомобилей. На завершающем этапе, осенью текущего года, выполнят комплексное озеленение территории», ― цитирует Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: две зеленые зоны благоустраивают по нацпроекту в Кореновске. Там уже завершили планировочные работы, завезли более 5,6 тыс. т инертных материалов для дальнейшего благоустройства территории.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях